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Пытавшегося познакомиться с девушкой мужчину ограбили в Ижевске
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Пытавшегося познакомиться с девушкой мужчину ограбили в Ижевске 

ИА «Сусанин» 1 час назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. Мужчину, пытавшегося познакомиться с девушкой, ограбили в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии по Удмуртской Республике.
В дежурную часть вневедомственной охраны поступило сообщение о совершении грабежа в подъезде одного из домов по улице Орджоникидзе. На место происшествия незамедлительно был направлен находящийся неподалёку экипаж.
Потерпевший рассказал росгвардейцам, что познакомился с девушкой в интернете и приехал по адресу, который она указала в сообщении. В подъезде мужчину встретил незнакомец, который избил и похитил у пострадавшего сотовый телефон и деньги.
Сотрудники вневедомственной охраны задержали подозреваемого на месте совершения правонарушения и передали его сотрудникам полиции. В отношении задержанного 23-летнего ижевчанина, ранее судимого за угон, возбуждено уголовное дело.
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