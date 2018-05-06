Пытавшегося познакомиться с девушкой мужчину ограбили в Ижевске

Ижевск. Удмуртия . Мужчину, пытавшегося познакомиться с девушкой, ограбили в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии по Удмуртской Республике.

В дежурную часть вневедомственной охраны поступило сообщение о совершении грабежа в подъезде одного из домов по улице Орджоникидзе. На место происшествия незамедлительно был направлен находящийся неподалёку экипаж.

Потерпевший рассказал росгвардейцам, что познакомился с девушкой в интернете и приехал по адресу, который она указала в сообщении. В подъезде мужчину встретил незнакомец, который избил и похитил у пострадавшего сотовый телефон и деньги.

Сотрудники вневедомственной охраны задержали подозреваемого на месте совершения правонарушения и передали его сотрудникам полиции. В отношении задержанного 23-летнего ижевчанина, ранее судимого за угон, возбуждено уголовное дело.