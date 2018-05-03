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СК завершил расследование дела саратовского судьи по отмене приговора
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СК завершил расследование дела саратовского судьи по отмене приговора 

РИА Новости 1 час назад
САРАТОВ, 3 мая — РИА Новости. Завершено расследование уголовного дела в отношении судьи Саратовского областного суда в отставке Владимира Стасенкова, обвиняемого в покушении на мошенничество в особо крупном размере, сообщает областное управление СК РФ. По данным СК, судья обещал за деньги решить вопрос с отменой обвинительного приговора.
Следственное управление СК 5 июня 2017 года сообщило о возбуждении уголовного дела в отношении судьи областного суда. По версии следствия, он получил от знакомого 150 тысяч рублей и муляжи денег на 5 миллионов рублей как первую часть незаконного вознаграждения по ранее имевшейся договоренности. По данным СК, судья обещал решить вопрос с отменой обвинительного приговора осужденному за мошенничество и освободить его от уголовной ответственности, хотя не мог способствовать принятию решения по этому делу. Вину судья не признал.
"Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд для рассмотрения по существу", — говорится в сообщении.
Стасенков обвиняется по статье УК РФ «покушение на мошенничество с использованием служебного положения, в особо крупном размере». Ему грозит до 10 лет заключения.
Чтобы обеспечить исполнение приговора суд по ходатайству следствия арестовал 1 миллион рублей супруги обвиняемого, уточнили в СК.
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