Жительница Саратова украла золота на полмиллиона рублей

Воровкой оказалась 31-летняя женщина.

Как сообщили интернет-изданию «Новости Саратова» в пресс-службе ГУ МВД , еще 7 октября минувшего года в полицию обратилась директор ломбарда на улице Тулупная. 40-летняя управляющая рассказала, что с 5 по 7 октября неизвестные похитили из сейфа денежные средства суммой 140 000 рублей, а также ювелирные изделия на полмиллиона рублей.

Удачливой воровке удалось скрыться и уйти на дно. Она была объявлена в федеральный розыск.

И только 2 мая сотрудники полиции задержали злоумышленницу. Сейчас преступница находится под стражей. На нее возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 158 УК РФ (кража). Ей грозит до 6 лет лишения свободы или штраф в размере 80 000 рублей.