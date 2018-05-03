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Жительница Саратова украла золота на полмиллиона рублей
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Жительница Саратова украла золота на полмиллиона рублей 

Новости Саратова 1 час назад
Фото: Новости Саратова
Воровкой оказалась 31-летняя женщина.
Как сообщили интернет-изданию «Новости Саратова» в пресс-службе ГУ МВД, еще 7 октября минувшего года в полицию обратилась директор ломбарда на улице Тулупная. 40-летняя управляющая рассказала, что с 5 по 7 октября неизвестные похитили из сейфа денежные средства суммой 140 000 рублей, а также ювелирные изделия на полмиллиона рублей.
Удачливой воровке удалось скрыться и уйти на дно. Она была объявлена в федеральный розыск.
И только 2 мая сотрудники полиции задержали злоумышленницу. Сейчас преступница находится под стражей. На нее возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 158 УК РФ (кража). Ей грозит до 6 лет лишения свободы или штраф в размере 80 000 рублей.
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