На 3-й Новоостанкинской задержали грабителя

Мужчину, подозреваемого в уличном грабеже, задержали сотрудники уголовного розыска на 3-й Новоостанкинской улице. По версии следствия, он похитил кошелек у жителя дома на Цандера.

— Потерпевший увлекся разговором по мобильному и не заметил, как следом за ним в подъезд вошел незнакомец, который выхватил у него из кармана кошелёк, — сообщили в УВД по СВАО. -Злоумышленника, ранее уже судимого за кражу, задержали на 3-й Новоостанкинской улице благодаря записям видеокамер.

В настоящее время он арестован. (иб)