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На 3-й Новоостанкинской задержали грабителя
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На 3-й Новоостанкинской задержали грабителя 

Управа Останкинского района 1 час назад
Фото: Управа Останкинского района
Мужчину, подозреваемого в уличном грабеже, задержали сотрудники уголовного розыска на 3-й Новоостанкинской улице. По версии следствия, он похитил кошелек у жителя дома на Цандера.
— Потерпевший увлекся разговором по мобильному и не заметил, как следом за ним в подъезд вошел незнакомец, который выхватил у него из кармана кошелёк, — сообщили в УВД по СВАО. -Злоумышленника, ранее уже судимого за кражу, задержали на 3-й Новоостанкинской улице благодаря записям видеокамер.
В настоящее время он арестован. (иб)
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