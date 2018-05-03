В Югре за апрель задержано свыше ста опасных преступников

В апреле специальные подразделения Управления Росгвардии по ХМАО — Югре совместно с окружными оперативными службами провели ряд оперативно-профилактических мероприятий по выявлению граждан и организаций, занимающихся криминальной деятельностью.

Спецоперация в самом разгаре

В ходе проведенных мероприятий было задержано более 100 человек (из них 20 человек состоят на оперативных учётах в УМВД России по ХМАО — Югре), проходящих по разным делам. Среди арестованных преступников — одиночки и группировки. Род деятельности злоумышленников так же широк: сбыт наркотиков, хранение оружия и спецсредств подавления мобильной связи. Разбирательство по всем фактам проводят соответствующие службы.

«Задача ОМОН и СОБР Росгвардии — оказание огневого и боевого прикрытия оперативных сотрудников, противодействие организованной преступности, терроризму и экстремизму, участие в задержании бандформирований, а также обеспечение безопасности спецопераций», — уточнили корреспонденту ИА «Уральский меридиан» в пресс-службе Управления Росгвардии по ХМАО — Югре.

Так, в Сургуте сотрудники ОМОНа задержали 25-летнего мужчину, который по материалам отдела по борьбе с мошенничеством УМВД России по ХМАО — Югре, находился в розыске. Подозреваемого доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Принята мера пресечения в виде заключения под стражу.

Задержание преступников — искусство

Источник фотографий: пресс-служба Управления Росгвардии по ХМАО — Югре