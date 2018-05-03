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25-летний парень из Башкирии за день совершил три разбоя
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25-летний парень из Башкирии за день совершил три разбоя 

АиФ-Уфа 43 минуты назад
Фото: АиФ-Уфа
В Нефтекамске задержали 25-летнего подозреваемого в трёх разбойных нападениях, сообщает пресс-служба МВД по городу.
Днём из цветочного магазина по проспекту Комсомольскому сообщили об ограблении в полицию. Оперативники выяснили, что в магазин забежал мужчина с накинутым на голову капюшоном. Разбойник угрожал ножом и забрал из кассы 1400 рублей.
Пока полиция работала на месте происшествия, поступило второе сообщение о разбойном нападении на цветочный магазин на улице Социалистической. В этот раз злоумышленнику не смог забрать деньги — продавец напугала его криками о помощи, и разбойник сбежал.
Вскоре в полицию заявили о нападении в продуктовый киоск по улице Ленина. Здесь грабителю забрать деньги помешали покупатели.
«Приметы нападавшего по всем фактам оказались одни и те же. По ним были организованы комплексные розыскные мероприятия», — рассказал заместитель начальника отдела уголовного розыска майор полиции Радик Лукманов.
Через некоторое время полицейские заметили прохожего, похожего по приметам на нападавшего. При задержании мужчина начал размахивать ножом.
25-летний нефтекамца доставили в дежурную часть. У него изъяты вещественные доказательства. Продавцы магазинов опознали в нем разбойника.
По трем фактам разбоя отделом возбуждены уголовные дела. Задержанный содержится под стражей.
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