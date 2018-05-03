Мособлсуд вынес приговор рецидивисту, изнасиловавшему и задушившему девушку-инвалида

Рецидивист, который провел за решеткой более 33 лет, был недавно снова наказан судом за то, что в 2014 году изнасиловал молодую женщину-инвалида и убил ее. Удивительно, но оставаться безнаказанным все это время зэку помогло то, что на следующий день после злодеяния его «приняли» за совершенно другое преступление.

Как удалось выяснить «КВ», уроженец Московской области 49-летний Алексей Абрамов с отрочества стал на скользкую дорожку. В 16 лет он совершил первую «ходку» в места не столь отдаленные за квартирную кражу со взломом. А потом у молодого мужчины пошло-поехало — «хулиганка», разбойное нападение, опять кража, сексуальные действия насильственного характера (за это преступление, кстати, мужчина освободился условно-досрочно).

В 2014 году Абрамов опять вышел на свободу и поселился в Домодедовском районе. На работу уголовник так никуда и не устроился. Жил на то, что люди подадут, и воровал. Однажды мужчина обратил внимание, что недалеко от его жилища прогуливается молодая довольно симпатичная особа. Алексей решил с ней познакомиться поближе. В результате тесного общения бывший зэк выяснил, что женщине 23 года, зовут ее Юлия (имя изменено) и она больна серьезным психическим заболеванием. 16 марта мужчине удалось обманным путем заманить жертву к себе в дом. Почти сутки он насиловал бедолагу. Но после того, как похоть была удовлетворена, Алексей затащил несчастную в заброшенный коровник в деревне Тишково. Там он задушил жертву.

— По горячим следам установить и задержать убийцу не удалось, поскольку по стечению обстоятельств Абрамов на следующий день был задержан за кражу и заключен под стражу. Затем он три года отбывал наказание, и все это время преступление оставалось нераскрытым, — рассказала «КВ» старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий

После освобождения из мест лишения свободы данные Абрамова попали в базу ДНК всех осужденных (у него взяли образцы эпителия). Экспертиза показала его причастность к совершенному в 2014 году изнасилованию.

На допросе насильник раскаялся в совершенном преступлении. Он хвастался перед следователем своим «послужным» списком. Не отказывался Абрамов от дачи правдивых показаний и в храме Фемиды. Судили мужчину по статьям УК РФ «Изнасилование» и «Убийство». Недавно Московский областной суд приговорил его к 22 годам колонии строгого режима . «Истринская коллегия адвокатов»

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