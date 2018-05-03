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Молодой человек украл в торговом центре кассовый аппарат с деньгами
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Молодой человек украл в торговом центре кассовый аппарат с деньгами 

Карельские вести 1 час назад
Полицейские раскрыли кражу в одном из магазинов карельской столицы.
В Петрозаводске раскрыта кража из магазина, сообщает пресс-центр МВД Карелии.
По информации полиции, утром 30 апреля в одном из торговых центров на улице Чапаева была обнаружена пропажа кассового аппарата с выручкой в сумме более 26 000 рублей. На место преступления была вызвана следственно-оперативная группа отдела полиции. Как было установлено, злоумышленники проникли в помещение магазина через незакрытый люк, расположенный на крыше здания.
Скорейшему раскрытию преступления во многом способствовали профессиональные действия эксперта-криминалиста на месте происшествия. С его помощью были установлены данные гражданина, предположительно причастного к краже. Подозреваемый был задержан. Им оказался житель Петрозаводска 2000 года рождения, который дал признательные показания в совершении данного преступления.
К настоящему времени часть похищенного изъята. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения — подписка о невыезде,
— собщает пресс-служба ведомства.
По материалам: ptzgovorit.ru
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