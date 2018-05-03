Молодой человек украл в торговом центре кассовый аппарат с деньгами

Полицейские раскрыли кражу в одном из магазинов карельской столицы.

По информации полиции, утром 30 апреля в одном из торговых центров на улице Чапаева была обнаружена пропажа кассового аппарата с выручкой в сумме более 26 000 рублей. На место преступления была вызвана следственно-оперативная группа отдела полиции. Как было установлено, злоумышленники проникли в помещение магазина через незакрытый люк, расположенный на крыше здания.

Скорейшему раскрытию преступления во многом способствовали профессиональные действия эксперта-криминалиста на месте происшествия. С его помощью были установлены данные гражданина, предположительно причастного к краже. Подозреваемый был задержан. Им оказался житель Петрозаводска 2000 года рождения, который дал признательные показания в совершении данного преступления.

К настоящему времени часть похищенного изъята. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ . В отношении подозреваемого избрана мера пресечения — подписка о невыезде,

— собщает пресс-служба ведомства.