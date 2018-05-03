В Новокузнецке полицейские задержали подозреваемого в совершении серии разбойных нападений на женщин

Сотрудники полиции выяснили, что горожанка возвращалась с работы домой. Злоумышленник забежал следом за ней в подъезд. Прикрывая лицо воротником куртки, он помешал новокузнечанке вызвать лифт, а затем, угрожая ножом, потребовал снять и передать ему золотые украшения. Потерпевшая стала звать на помощь и стучаться в соседнюю квартиру, после чего налетчик, не успев ничего похитить, скрылся.

В ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали нападавшего. Им оказался 27-летний рецидивист, который провел 8 лет в местах лишения свободы за совершение 6 разбойных нападений. Полицейские установили причастность задержанного к другим аналогичным преступлениям. Еще одной из его жертв стала 63-летняя жительница города, которая гуляла во дворе со своей 5-летней внучкой. После того, как пенсионерка, которую он грозился зарезать, закричала, нападавший убежал, не успев завладеть ее имуществом. У другой потерпевшей новокузнечанки злоумышленник сорвал с шеи золотую цепочку с кулоном. Сумма ущерба составила более 16 000 рублей.

Полицейские выяснили, что налетчик работал промышленным альпинистом. Во дворах многоквартирных домов он выискивал потенциальных жертв, которым впоследствии угрожал специальным ножом для зачистки межплиточных швов фасадов домов.

В настоящее время следователями отделов полиции «Новоильинский» и «Заводской» УМВД России по г. Новокузнецку в отношении задержанного возбуждены 3 уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 162 УК РФ. Согласно санкциям данной статьи, максимальная мера наказания составляет 10 лет лишения свободы.

На время следствия в отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.