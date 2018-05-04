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В Финляндии суд отказался признать секс с 10-летней девочкой изнасилованием
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В Финляндии суд отказался признать секс с 10-летней девочкой изнасилованием 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Верховный суд Финляндии отказался пересмотреть решение нижестоящей инстанции по делу о половом сношении беженца с 10-летней девочкой и не признал его изнасилованием. Об этом сообщает Yle.
Инцидент получил большой резонанс после того, как уездный суд Пирканмаа и надворный суд Турку не вынесли обвиняемому приговор по статье «Изнасилование при отягчающих обстоятельствах». Верховный суд также не нашел подтверждений тому, что половой акт произошел с применением силы, а ребенок находился в шоковом или ином беспомощном состоянии.
В результате преступник, который ранее просил убежища в Финляндии, проведет в тюрьме три года за «злостную сексуальную эксплуатацию».
По информации издания, многие депутаты парламента после этого случая потребовали внести изменения в уголовный кодекс, чтобы в будущем подобные преступления карались более строго.
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