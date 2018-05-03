Начальника Мурашинской дистанции пути подозревают в получении взятки

Следователи возбудили уголовное дело в отношении начальника Мурашинской дистанции инфраструктуры-структурного подразделения Горьковской дирекции инфраструктуры — филиала ОАО «РЖД»

Железнодорожника подозревают в получении взятки, сообщили в Приволжском следственном управлении на транспорте.

«По версии следствия, в декабре 2017 года во время проведения капитального ремонта железнодорожного переезда Котласской линии подозреваемый получил от коммерсанта 40 тысяч рублей в качестве взятки за приёмку и установку устаревшего технического оборудования, отвечающего за безопасность функционирования переезда», — пояснили в Следственном управлении.

Преступление выявили сотрудники УФСБ России по Кировской области . В настоящее время решается вопрос об избрании железнодорожнику меры пресечения в виде заключения под стражу.

Также следователи устанавливают другие возможные эпизоды преступной деятельности подозреваемого.

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