В Подмосковье насильника и убийцу девушки приговорили к 22 годам колонии

Московской области 49-летний житель Домодедова приговорен к 22 годам лишения свободы за совершение убийства и изнасилования 23-летней девушки в 2014 году, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по Московской области.

По данным следствия, 16 марта 2014 года Абрамов заманил к себе в дом 23-летнюю незнакомую девушку, где изнасиловал ее. Затем он отвел ее в заброшенный коровник, расположенный в деревне Тишково, где убил. По горячим следам задержать убийцу не удалось, поскольку Абрамов на следующий день был задержан за совершение другого преступления и заключен под стражу. Он 3 года отбывал наказание и все этого время преступление оставалось не раскрытым.

«После освобождения из мест лишения свободы Абрамов попал под очередной отбор у всех ранее осужденных буккального эпителия. После чего результаты экспертизы показали его причастность к совершенному в 2014 году изнасилованию. На допросе Абрамов рассказал обо всех обстоятельствах совершенного им преступления», — говорится в сообщении.

Московский областной суд назначил Абрамову наказание в виде 22 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима

Примечательно, что рецидивист в общей сложности уже провел в местах лишения свободы 33 года.