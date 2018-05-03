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В Подмосковье насильника и убийцу девушки приговорили к 22 годам колонии
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В Подмосковье насильника и убийцу девушки приговорили к 22 годам колонии 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
В Московской области 49-летний житель Домодедова приговорен к 22 годам лишения свободы за совершение убийства и изнасилования 23-летней девушки в 2014 году, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по Московской области.
По данным следствия, 16 марта 2014 года Абрамов заманил к себе в дом 23-летнюю незнакомую девушку, где изнасиловал ее. Затем он отвел ее в заброшенный коровник, расположенный в деревне Тишково, где убил. По горячим следам задержать убийцу не удалось, поскольку Абрамов на следующий день был задержан за совершение другого преступления и заключен под стражу. Он 3 года отбывал наказание и все этого время преступление оставалось не раскрытым.
«После освобождения из мест лишения свободы Абрамов попал под очередной отбор у всех ранее осужденных буккального эпителия. После чего результаты экспертизы показали его причастность к совершенному в 2014 году изнасилованию. На допросе Абрамов рассказал обо всех обстоятельствах совершенного им преступления», — говорится в сообщении.
Московский областной суд назначил Абрамову наказание в виде 22 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
Примечательно, что рецидивист в общей сложности уже провел в местах лишения свободы 33 года.
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