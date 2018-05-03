Экс-начальника Забайкальской железной дороги осудили по делу о подкупе

"Суд приговорил его к 6 годам лишения свободы. Позиция Фомина не изменилась, в последнем слове он сообщил, что не виновен, а обвинение сфабриковано", — сказал собеседник агентства.

Сам Фомин заявил журналистам, что считает обвинения недоказанными и абсурдными.