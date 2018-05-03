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Экс-начальника Забайкальской железной дороги осудили по делу о подкупе
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Экс-начальника Забайкальской железной дороги осудили по делу о подкупе 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ЧИТА, 3 мая — РИА Новости. Бывший начальник Забайкальской железной дороги (ЗабЖД) Валерий Фомин приговорен к 6 годам колонии общего режима и штрафу в 900 тысяч рублей за 12 экономических преступлений, в том числе коммерческий подкуп автомобилем Toyota Land Cruiser 100, сообщили РИА Новости в пресс-службе краевого суда.
"Суд приговорил его к 6 годам лишения свободы. Позиция Фомина не изменилась, в последнем слове он сообщил, что не виновен, а обвинение сфабриковано", — сказал собеседник агентства.
Сам Фомин заявил журналистам, что считает обвинения недоказанными и абсурдными.
Фомин возглавил управление ЗабЖД в мае 2013 года, в октябре 2016 года оказался под стражей по подозрению в коммерческом подкупе. По данным следствия, в июле 2015 года Фомин через посредников незаконно получил в собственность от генерального директора «РесурсТранс» Toyota Land Cruiser 100 в качестве вознаграждения за выбор его компании для предоставления автотранспортных услуг и общее покровительство. Кроме того, следователи обвиняли его в незаконном фиктивном трудоустройстве собственного сына в структуру железной дороги. Также, по версии следствия, Фомин использовал в личных целях вагон, хранил в «роскошных апартаментах с бассейном и интерьерными изысками» огнестрельное оружие и боеприпасы, за счет РЖД ездил с сыном по России и в Монголию.
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