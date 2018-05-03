Курганские полицейские могут поплатиться за ретивость 

Курганским следственным отделом на транспорте Уральского следственного управления на транспорте СК России возбуждено уголовное дело в отношении двух сотрудников транспортной полиции по факту незаконного привлечения к уголовной ответственности за хищение чужого имущества лица, заведомо не причастного к этому. Сотрудников полиции проверяют на причастность к преступлению, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).
По версии следствия, в период с 10 января 2018 года по 19 февраля 2018 года несколько сотрудников Курганского ЛО МВД России на транспорте, действуя из ложно понятых интересов службы, связанных с раскрытием любым способом преступлений на обслуживаемой территории, путём уговоров и обещания материальных и иных благ убедили ранее судимого мужчину оговорить себя путем признания в совершении хищений металлолома с железнодорожных вагонов, находившихся 16 и 18 декабря 2017 года на железнодорожных путях в парке «К» станции Курган в г. Кургане Курганской области. При этом сотрудникам полиции было известно, что потерпевший к этому преступлению непричастен, а лицо, фактически его совершившее, не установлено. Далее, сотрудники полиции получили от потерпевшего явки с повинной в совершении им хищений металлолома с вагонов, которые он фактически не совершал, а также составили иные процессуальные документы в подтверждение факта совершения им указанных преступлений.
В настоящее время по уголовному делу подозреваемым предъявлено обвинение, им избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Между тем, проводятся иные следственные действия и мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
Как прокомментировали ИА «Уральский меридиан» в пресс-службе УТ МВД России по УрФО, руководством Управления на транспорте МВД России по УрФО по данному факту назначена служебная проверка, по результатам которой сотрудники, если их вина подтвердится, будут уволены из органов внутренних дел и понесут ответственность в соответствии с действующим законодательством. Также продолжается проведение проверки в отношении ряда руководителей Курганского ЛО МВД России на транспорте, в ходе которой будет дана принципиальная оценка роли каждого из них в организации контроля за служебной деятельностью и проведения работы с личным составом. По результатам проверки ряд руководителей будет привлечен к дисциплинарной ответственности, вплоть до освобождения от занимаемых должностей.