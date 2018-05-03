Курганские полицейские могут поплатиться за ретивость

Курганским следственным отделом на транспорте Уральского следственного управления на транспорте СК России возбуждено уголовное дело в отношении двух сотрудников транспортной полиции по факту незаконного привлечения к уголовной ответственности за хищение чужого имущества лица, заведомо не причастного к этому. Сотрудников полиции проверяют на причастность к преступлению, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

По версии следствия, в период с 10 января 2018 года по 19 февраля 2018 года несколько сотрудников Курганского ЛО МВД России на транспорте, действуя из ложно понятых интересов службы, связанных с раскрытием любым способом преступлений на обслуживаемой территории, путём уговоров и обещания материальных и иных благ убедили ранее судимого мужчину оговорить себя путем признания в совершении хищений металлолома с железнодорожных вагонов, находившихся 16 и 18 декабря 2017 года на железнодорожных путях в парке «К» станции Курган в г. Кургане Курганской области . При этом сотрудникам полиции было известно, что потерпевший к этому преступлению непричастен, а лицо, фактически его совершившее, не установлено. Далее, сотрудники полиции получили от потерпевшего явки с повинной в совершении им хищений металлолома с вагонов, которые он фактически не совершал, а также составили иные процессуальные документы в подтверждение факта совершения им указанных преступлений.

В настоящее время по уголовному делу подозреваемым предъявлено обвинение, им избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Между тем, проводятся иные следственные действия и мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.