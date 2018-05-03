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Две норковые шубы, дубленку, сумки, золото и валюту украли из самарской квартиры в праздники
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Две норковые шубы, дубленку, сумки, золото и валюту украли из самарской квартиры в праздники 

Волга Ньюс 1 час назад
По данным источника в правоохранительных органах, квартира пустовала с 27 апреля по 2 мая. Когда хозяйка (56-летняя бизнес-леди) вернулась домой, то увидела, что у нее пропали $700, золотые украшения, две норковые шубы, дубленка, куртка и две сумочки. Общую сумму ущерба она оценила в 2,5 млн рублей.
Полиция уже возбудила уголовное дело по статье «Кража в особо крупном размере». На данный момент ясно, что внутрь преступник или преступники проникли, подобрав ключ к входной двери. Подозреваемых в этом деле пока нет.
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