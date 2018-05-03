В Соль-Илецком округе полицейский насилием выбивал признание в краже скота

23-летний оперуполномоченный угрозыска ОМВД России по Соль-Илецкому городскому округу обвиняется в превышении должностных полномочий с применением насилия.

К следователям ранее за помощью обратились трое сельчан. Они хотели привлечь к ответственности полицейского за незаконные действия. Предварительно выяснено, что обвиняемый 5 и 6 апреля в доме культуры в селе Дивнополье применил физическое насилие к троим потерпевшим, чтобы получить признательные показание по делу о краже скота. Местные жители получили тяжкий вред здоровью.