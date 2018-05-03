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Тамбовчанин убил жену и выстрелил себе в голову
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Тамбовчанин убил жену и выстрелил себе в голову 

АиФ 13 минут назад
Фото: АиФ
Вечером 2 мая в рабочем поселке Токаревка обнаружили тело застреленной 42-летней женщины, сообщили в пресс-службе СК РФ по Тамбовской области.
Под подозрение следователей попал 43-летний муж погибшей, с которым они находились в процессе развода. Оказалось, что в тот вечер местный житель приехал с обрезом охотничьего ружья к дому, в котором его жена снимала жилье. Напуганная женщина попыталась сбежать, но муж выстрелил ей в спину. Ранение оказалось смертельным.
На следующий день рано утром полицейские обнаружили тело убийцы с простреленной головой в своем автомобиле.
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