Тамбовчанин убил жену и выстрелил себе в голову

Вечером 2 мая в рабочем поселке Токаревка обнаружили тело застреленной 42-летней женщины, сообщили в пресс-службе СК РФ по Тамбовской области.

Под подозрение следователей попал 43-летний муж погибшей, с которым они находились в процессе развода. Оказалось, что в тот вечер местный житель приехал с обрезом охотничьего ружья к дому, в котором его жена снимала жилье. Напуганная женщина попыталась сбежать, но муж выстрелил ей в спину. Ранение оказалось смертельным.

На следующий день рано утром полицейские обнаружили тело убийцы с простреленной головой в своем автомобиле.