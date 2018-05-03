Уфимец едва не лишился квартиры из-за халатности сотрудников Росреестра

Житель Уфы чуть не лишился квартиры из-за неправомерных действий должностных лиц Управления Росреестра по РБ. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Прокуратура Октябрьского района Уфы установила, что в августе прошлого года в Управление Росреестра по РБ на рассмотрение поступил договор купли-продажи двухкомнатной квартиры, стоимостью более 2 миллионов рублей и заявление о переоформлении ее на нового собственника.

Продавцом была женщина, по факту не являвшаяся собственником квартиры и не имевшая к ней никакого отношения. Несмотря на это, сотрудники Управления внесли в Единый государственный реестр недвижимости сведения о продаже жилья и его новом владельце, закрепив за ним право собственности.

Узнав о случившемся, настоящий владелец квартиры обратился в прокуратуру

По данному факту надзорное ведомство организовало доследственную проверку, по итогам которой возбуждено уголовное дело за халатность.