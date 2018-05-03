Ещё
Уфимец едва не лишился квартиры из-за халатности сотрудников Росреестра
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Уфимец едва не лишился квартиры из-за халатности сотрудников Росреестра 

АиФ-Уфа 39 минут назад
Фото: АиФ-Уфа
Житель Уфы чуть не лишился квартиры из-за неправомерных действий должностных лиц Управления Росреестра по РБ. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.
Прокуратура Октябрьского района Уфы установила, что в августе прошлого года в Управление Росреестра по РБ на рассмотрение поступил договор купли-продажи двухкомнатной квартиры, стоимостью более 2 миллионов рублей и заявление о переоформлении ее на нового собственника.
Продавцом была женщина, по факту не являвшаяся собственником квартиры и не имевшая к ней никакого отношения. Несмотря на это, сотрудники Управления внесли в Единый государственный реестр недвижимости сведения о продаже жилья и его новом владельце, закрепив за ним право собственности.
Узнав о случившемся, настоящий владелец квартиры обратился в прокуратуру.
По данному факту надзорное ведомство организовало доследственную проверку, по итогам которой возбуждено уголовное дело за халатность.
АиФ-Уфа: последние новости
Систему орошения ценой 1,5 млн. рублей украли с совхозного поля в Башкирии Двое жителей Башкирии забрали 8500 рублей, забытые девушкой в банкомате Житель Башкирии во время пьяного застолья зарезал гостя
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина пожаловалась на «беспредел» в Керченском проливе366
Россияне побили рекорд бегства в США389
В Макдоналдсе в центре Москвы нашли трупы106
ЦБ резко повысил курс доллара102
Путин обойдется без кортежа112
Видео
00:18
В Сирии разбился российский истребитель
Армия
00:59
Украина пожаловалась на «беспредел» в Керченском проливе
Политика Конфликты
00:18
Появились новые данные по крушению Су-30 в Сирии
Армия
00:16
Показали роскошный отдых украинского политика
Политика Общество
01:00
Летучей угрожают компроматом
Шоу-бизнес Другое
00:39
Девушка отразила атаку налётчика с ножом
Происшествия Криминал
07:02
Умер Рудольф Алексахин
Наука и техника
00:15
Бузова планирует заменить Telegram
Интернет Наука и техника
01:59
Путин обойдется без кортежа
Политика Статьи
00:29
Стоцкая стала жертвой обмана
Шоу-бизнес Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение