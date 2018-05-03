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В Пермском крае задержали банду кредитных мошенников
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В Пермском крае задержали банду кредитных мошенников 

АиФ Пермь 18 минут назад
Фото: АиФ Пермь
Как рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю, сотрудники фирмы предлагали жителям региона с плохой кредитной историей помощь в получении займов. Мошенники обещали, что после консультации и правильного оформления документов банки одобрят кредиты под низкий процент прямо в день обращения. Свои услуги они оценивали в разные суммы, в зависимости от займа, на который рассчитывали клиенты. По такой схеме злоумышленники обманули 150 жителей Пермского края. Общий ущерб составил около 300 тысяч рублей.
Оперативные сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по Пермскому краю пресекли деятельность банды. По подозрению в мошенничестве задержали 12 сотрудников фирмы в возрасте от 23 до 38 лет.
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