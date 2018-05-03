В Пермском крае задержали банду кредитных мошенников 

АиФ Пермь: последние новости

В Соликамске грабитель с пистолетом напал на офис МФО

В Нефтеюганске осудят жителя Прикамья, надругавшегося над тремя девочками

Пермяка осудили на девять лет за спаивание несовершеннолетнего