В ЮЗАО ликвидировали подпольную мастерскую по изготовлению оружия

Полицейские и сотрудники ФСБ ликвидировали мастерскую по изготовлению оружия на Юго-Западе столицы. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Сотрудники Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Москве совместно с коллегами из Северо-Западного и Юго-Западного административных округов столицы во взаимодействии с УФСБ России по Москве и Московской области и ФСБ России выявили мастерскую по незаконному изготовлению и ремонту огнестрельного оружия на улице Профсоюзной. Задержан неработающий 35-летний житель столицы», — сказала И. Волк.

Силовики обнаружили в гараже предметы, схожие с револьвером системы «Наган», пистолетами Макарова, приспособлением для бесшумной стрельбы, карабином Мосина, автоматом Калашникова, снайперским прицелом, а также 244 единицы патронов разного калибра. Все изъятые предметы направлены на экспертизу. Кроме того, в гараже сотрудники полиции и ФСБ обнаружили сверла, разверстки, матрицы и другое оборудование, предназначенное для изготовления огнестрельного нарезного оружия и боеприпасов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 222 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов»).