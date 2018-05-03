Курская область. Нотариус, подозреваемый в изнасиловании девушки, предстанет перед судом

По данным СУ СК РФ по Курской области, уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу

Преступление, шокировавшее курян, произошло год назад, 2 мая. По версии следствия, в тот день Черкашин со своими коллегами, среди которых была и 23-летняя потерпевшая, отмечали день рождения сотрудницы нотариуса. После этого они уехали из офиса. На улице Дружининской Черкашин вместе с потерпевшей, которая жила неподалёку, вышли. Там обвиняемый, применяя насилие, совершил действия сексуального характера, в результате которых девушка получила серьёзные травмы.

В полицию о преступлении сообщили прохожие. Девушку доставили в городскую клиническую больницу № 4, а подозреваемого опросили и отпустили. 5 мая 2017 года правоохранители возбудили в отношении него уголовное дело, а 6 мая Черкашина задержали.

В ходе расследования оперативники опросили 29 свидетелей, провели ряд экспертиз, в том числе удебно-психиатрическую. Для этого подозреваемого отправляли в Чувашию

Как отметил старший помощник руководителя СУ СК РФ по региону Максим Рассамакин, в настоящее время расследование в отношении Михаила Черкашина завершено. Меру наказания ему определит суд.