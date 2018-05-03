Ещё
В Магнитогорске арестован мошенник, который представлялся «силовиком»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Магнитогорске арестован мошенник, который представлялся «силовиком» 

Уральский меридиан 49 минут назад
Фото: Уральский меридиан
Сотрудниками уголовного розыска УМВД России по городу Магнитогорску в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по установлению подозреваемого в «телефонном» мошенничестве, задержан и доставлен из Краснодара 39-летний местный житель.
Следствием установлено, что злоумышленник, представляясь руководителем одного из силовых ведомств, предлагал оказать ему помощь для проведения праздничных мероприятий. В ходе разговора звонивший убеждал потерпевших перечислить ему некоторую сумму денег.
«В рамках проведения ряда технических и оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили причастность к преступлению уроженца одной из бывших республик СССР, ранее неоднократно привлекавшегося к уголовной ответственности за имущественные преступления. Известно, что мужчина проживал на съемной квартире в городе Краснодар, нигде не работал», — сообщили в ГУ МВД России по Челябинской области.
Расследование уголовного дела, ранее предусмотренного частью 1, а теперь уже 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество) продолжается. Санкция инкриминируемой статьи предусматривает в качестве максимальной меры наказания пять лет лишения свободы.
В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Сотрудники полиции напоминают гражданам о соблюдении необходимых мер по защите себя и своих близких от посягательств мошенников. Не следует доверять незнакомцам, представляющимся сотрудниками различных ведомств, если они не подтверждают эту информацию официальными документами.
Фото ГУ МВД России по Челябинской области.
Уральский меридиан: последние новости
Похитителя металла из Шадринска упекли в колонию за кражу у РЖД Тюменец прописал 40 мигрантов в несуществующем доме Курганские полицейские могут поплатиться за ретивость
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Крыму прояснили «беспредел» в Керченском проливе58
Маккейн придумал новый способ отомстить РФ161
Популярный российский блогер найден мертвым11
Появились новые данные по крушению Су-30 в Сирии358
В России могут ввести новый налог190
Видео
00:46
Роскомнадзор объяснил ситуацию с Viber
Интернет Наука и техника
04:25
В Германии началось строительство «Северного потока — 2»
Экономика
00:36
Отменим курортный сбор
Общество
00:36
Популярный российский блогер найден мертвым
Происшествия
00:59
В Крыму прояснили «беспредел» в Керченском проливе
В мире Другое
00:18
В Сирии разбился российский истребитель
Армия
00:59
Украина пожаловалась на «беспредел» в Керченском проливе
Политика Конфликты
00:18
Появились новые данные по крушению Су-30 в Сирии
Армия
01:00
Невеста разнесла потолок букетом
Общество Происшествия
01:00
Метро построят в пешей доступности от аэропорта «Внуково»
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение