В Магнитогорске арестован мошенник, который представлялся «силовиком»

Следствием установлено, что злоумышленник, представляясь руководителем одного из силовых ведомств, предлагал оказать ему помощь для проведения праздничных мероприятий. В ходе разговора звонивший убеждал потерпевших перечислить ему некоторую сумму денег.

«В рамках проведения ряда технических и оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили причастность к преступлению уроженца одной из бывших республик СССР, ранее неоднократно привлекавшегося к уголовной ответственности за имущественные преступления. Известно, что мужчина проживал на съемной квартире в городе Краснодар, нигде не работал», — сообщили в ГУ МВД России по Челябинской области.

Расследование уголовного дела, ранее предусмотренного частью 1, а теперь уже 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество) продолжается. Санкция инкриминируемой статьи предусматривает в качестве максимальной меры наказания пять лет лишения свободы.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Сотрудники полиции напоминают гражданам о соблюдении необходимых мер по защите себя и своих близких от посягательств мошенников. Не следует доверять незнакомцам, представляющимся сотрудниками различных ведомств, если они не подтверждают эту информацию официальными документами.