На Барбошиной поляне ночью вскрыли салон сотовой связи

Преступники отжали пластиковую входную дверь и вынесли из торговой точки 25 мобильных телефонов на общую сумму 208 тыс. рублей.

По данным источника в правоохранительных органах, трое подозреваемых уже задержаны, один из них уже имеет судимость за грабеж.

Напомним, это уже не первый в 2018 г. случай незаконного проникновения в салоны "Мегафона" . В прошлый раз пострадало помещение в пос. Управленческий: чтобы проникнуть внутрь, в апреле преступники подняли рулонные жалюзи и повредили входную дверь, после чего вынесли товар на 3 млн рублей.

Имеет ли какое-то отношение задержанная троица к апрельскому инциденту, предстоит выяснить полиции. Пока что по обоим фактам возбуждены уголовные дела по статье «Кража».