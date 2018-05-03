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На Барбошиной поляне ночью вскрыли салон сотовой связи
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На Барбошиной поляне ночью вскрыли салон сотовой связи 

Волга Ньюс 29 минут назад
Преступники отжали пластиковую входную дверь и вынесли из торговой точки 25 мобильных телефонов на общую сумму 208 тыс. рублей.
По данным источника в правоохранительных органах, трое подозреваемых уже задержаны, один из них уже имеет судимость за грабеж.
Напомним, это уже не первый в 2018 г. случай незаконного проникновения в салоны "Мегафона". В прошлый раз пострадало помещение в пос. Управленческий: чтобы проникнуть внутрь, в апреле преступники подняли рулонные жалюзи и повредили входную дверь, после чего вынесли товар на 3 млн рублей.
Имеет ли какое-то отношение задержанная троица к апрельскому инциденту, предстоит выяснить полиции. Пока что по обоим фактам возбуждены уголовные дела по статье «Кража».
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