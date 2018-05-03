Полиция нашла и задержала одного из участников ссоры со стрельбой в Армавире

Инцидент произошел 29 апреля вечером. По предварительным данным, в группе молодых людей возник конфликт, в результате которого сделали несколько выстрелов из травматического пистолета в припаркованный неподалеку автомобиль. Никто из людей не пострадал.

"Сотрудниками полиции задержан один из участников конфликта, произошедшего возле бильярдного клуба, в результате которого был поврежден автомобиль Mercedes. Между группой молодых людей произошел конфликт на бытовой почве, в результате которого было произведено несколько выстрелов из неустановленного оружия в направлении пассажиров автомобиля «ВАЗ-2114» и битой поврежден припаркованный автомобиль Mercedes. Никто из людей при этом не пострадал", — говорится в сообщении.

Уточняется, что задержанный — 32-летний житель Армавира, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности. Он находится под стражей.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ ("Умышленные уничтожение или повреждение имущества") и части 2 статьи 213 УК РФ ("Хулиганство"). Ведется розыск других лиц, которые могут быть причастны к преступлению.