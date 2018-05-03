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Полиция нашла и задержала одного из участников ссоры со стрельбой в Армавире
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Полиция нашла и задержала одного из участников ссоры со стрельбой в Армавире 

ТАСС 51 минуту назад
Фото: Югополис
КРАСНОДАР, 3 мая. /ТАСС/. Сотрудники полиции вычислили и задержали одного из мужчин, участвовавших в конфликте со стрельбой у бильярдного клуба в городе Армавир Краснодарского края, сообщила в четверг пресс-служба ведомства.
Инцидент произошел 29 апреля вечером. По предварительным данным, в группе молодых людей возник конфликт, в результате которого сделали несколько выстрелов из травматического пистолета в припаркованный неподалеку автомобиль. Никто из людей не пострадал.
"Сотрудниками полиции задержан один из участников конфликта, произошедшего возле бильярдного клуба, в результате которого был поврежден автомобиль Mercedes. Между группой молодых людей произошел конфликт на бытовой почве, в результате которого было произведено несколько выстрелов из неустановленного оружия в направлении пассажиров автомобиля «ВАЗ-2114» и битой поврежден припаркованный автомобиль Mercedes. Никто из людей при этом не пострадал", — говорится в сообщении.
Уточняется, что задержанный — 32-летний житель Армавира, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности. Он находится под стражей.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ ("Умышленные уничтожение или повреждение имущества") и части 2 статьи 213 УК РФ ("Хулиганство"). Ведется розыск других лиц, которые могут быть причастны к преступлению.
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