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В Подмосковье наркополицейские изъяли свыше 33 кг гашиша
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В Подмосковье наркополицейские изъяли свыше 33 кг гашиша 

РИАМО 36 минут назад
Фото: РИАМО
Сотрудники полиции в подмосковной Лобне задержали подозреваемых в незаконном обороте гашиша, общая масса изъятого наркотика составили более 33 килограммов, сообщается на сайте МВД РФ.
Задержанными оказались двое жителей Москвы в возрасте 34 и 37 лет, а также 27-летний гражданин одного из государств ближнего зарубежья, который поставлял им крупные партии наркотика.
«В машине оперативники обнаружили за обивкой багажного отделения 12 свертков с гашишем, еще 75 брикетов и 77 свертков нашли в гараже в коробках из-под продуктов быстрого приготовления. В результате обыска другого гаражного бокса обнаружено еще 57 брикетов гашиша. Всего из незаконного оборота полицейскими изъято более 33 килограммов наркотиков», — сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Возбуждены уголовные дела по статьям 30 и 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотиков в особо крупном размере). Подозреваемых заключили под стражу.
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