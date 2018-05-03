Молодые люди украли три бутылки водки в Санкт‐Петербурге 

Подростки ограбили продуктовый магазин в Санкт‐Петербурге. Подозреваемые напали на охранника и украли три бутылки водки. Об этом сообщил сайт «Невские новости».
Хулиганы забежали в магазин, брызнули в лицо охраннику газовым баллончиком и благополучно скрылись с алкоголем. По данному факту проводится проверка.
Московские следователи задержали 15‐летнего подростка по подозрению в убийстве студентки. Как сообщила пресс‐служба столичного следственного управления СК РФ, молодой человек признал свою вину.