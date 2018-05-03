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Молодые люди украли три бутылки водки в Санкт‐Петербурге
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Молодые люди украли три бутылки водки в Санкт‐Петербурге 

360tv.ru 38 минут назад
Подростки ограбили продуктовый магазин в Санкт‐Петербурге. Подозреваемые напали на охранника и украли три бутылки водки. Об этом сообщил сайт «Невские новости».
Хулиганы забежали в магазин, брызнули в лицо охраннику газовым баллончиком и благополучно скрылись с алкоголем. По данному факту проводится проверка.
Московские следователи задержали 15‐летнего подростка по подозрению в убийстве студентки. Как сообщила пресс‐служба столичного следственного управления СК РФ, молодой человек признал свою вину.
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