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В Хабаровске сотрудники полиции раскрыли хищение крупной суммы денег из кабинки моментального фото
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В Хабаровске сотрудники полиции раскрыли хищение крупной суммы денег из кабинки моментального фото 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 44 минуты назад
В ходе следствия установлено, что злоумышленник, являясь работником предприятия по обслуживанию аппаратов моментального фото, во время технической проверки похитил из кассы устройства 600 тысяч рублей. Фотокабина располагалась в одном из павильонов сотовой связи в Железнодорожном районе. Спустя несколько дней представители фирмы обнаружили факт кражи денежных средств и сообщили об этом в правоохранительные органы.
В результате проведения оперативных мероприятий сотрудники полиции задержали ранее не судимого 24-летнего работника организации. Стражи правопорядка установили, что похищенные деньги фигурант потратил на игры в букмекерской конторе.
Следственным отделом ОП № 5 УМВД России по г. Хабаровску возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.
На время предварительного следствия в отношении задержанного избрана мера пресечения — подписка о невыезде и надлежащем поведении.
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