В Хабаровске сотрудники полиции раскрыли хищение крупной суммы денег из кабинки моментального фото

В ходе следствия установлено, что злоумышленник, являясь работником предприятия по обслуживанию аппаратов моментального фото, во время технической проверки похитил из кассы устройства 600 тысяч рублей. Фотокабина располагалась в одном из павильонов сотовой связи в Железнодорожном районе. Спустя несколько дней представители фирмы обнаружили факт кражи денежных средств и сообщили об этом в правоохранительные органы

В результате проведения оперативных мероприятий сотрудники полиции задержали ранее не судимого 24-летнего работника организации. Стражи правопорядка установили, что похищенные деньги фигурант потратил на игры в букмекерской конторе.

Следственным отделом ОП № 5 УМВД России по г. Хабаровску возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

На время предварительного следствия в отношении задержанного избрана мера пресечения — подписка о невыезде и надлежащем поведении.