Печенье на сумму 20 тысяч рублей украли из автомобиля на улице Рогожский Вал 

В настоящее время полиция разыскивает злоумышленников.
В четверг, 3 мая, неизвестные похитили из фургона грузовика Mercedes 35 коробок печенья. Инцидент произошел недалеко от дома 13 по улице Рогожский Вал.
Как сообщил источник в экстренных службах города, похитители скрылись с места происшествия.
Владелец автомобиля, в свою очередь, заявил, что сумма ущерба составляет примерно 20 тысяч рублей. В настоящее время полиция разыскивает злоумышленников, передает ТАСС.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Похищение собаки, кража парикмахерских ножниц и другие необъяснимые случаи воровства