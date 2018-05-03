Печенье на сумму 20 тысяч рублей украли из автомобиля на улице Рогожский Вал

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В настоящее время полиция разыскивает злоумышленников. В четверг, 3 мая, неизвестные похитили из фургона грузовика Mercedes 35 коробок печенья. Инцидент произошел недалеко от дома 13 по улице Рогожский Вал. Как сообщил источник в экстренных службах города, похитители скрылись с места происшествия. Владелец автомобиля, в свою очередь, заявил, что сумма ущерба составляет примерно 20 тысяч рублей. В настоящее время полиция разыскивает злоумышленников, передает ТАСС ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Похищение собаки, кража парикмахерских ножниц и другие необъяснимые случаи воровства