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На Южном Урале двух школьников обвиняют в покушении на сбыт наркотиков
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На Южном Урале двух школьников обвиняют в покушении на сбыт наркотиков 

РИА «ФедералПресс» 54 минуты назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Как сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области, обвинение предъявлено двум школьникам 16 и 17 лет. По версии следствия, в апреле в одном из учебных заведений Магнитогорска был задержан старшеклассник, у которого при себе находились наркотики. Также, были задержаны двое его знакомых. Подростки размещали расфасованные наркотики на территории Ленинского и Правобережного районов города для последующего сбыта. Всего у них было изъято более 9 грамм «синтетики».
Двум из задержанных школьников предъявлены обвинения по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических веществ». Третий школьник проходит по делу как свидетель.
В настоящее время следователем Следственного комитета проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.
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