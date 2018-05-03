На Южном Урале двух школьников обвиняют в покушении на сбыт наркотиков

Как сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области, обвинение предъявлено двум школьникам 16 и 17 лет. По версии следствия, в апреле в одном из учебных заведений Магнитогорска был задержан старшеклассник, у которого при себе находились наркотики. Также, были задержаны двое его знакомых. Подростки размещали расфасованные наркотики на территории Ленинского и Правобережного районов города для последующего сбыта. Всего у них было изъято более 9 грамм «синтетики». Двум из задержанных школьников предъявлены обвинения по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических веществ». Третий школьник проходит по делу как свидетель. В настоящее время следователем Следственного комитета проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.