Экс-начальник тыла орского УВД обвиняется по двум статьям

Орске завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника тыла УВД . Полицейский обвиняется сразу по двум статьям: получение взятки, совершенное с вымогательством, и мошенничеством в крупном размере.

Напомним, в 2017 году использовав служебное положение полицейский потребовал с директора строительной фирмы взятку в размере 60 тыс. рублей. За это он ставил подпись в акте-приемке ремонтных работ. При передаче денег бывшего правоохранителя арестовали.

Также выяснилось, что в течении длительного времени подсудимый переводил на счета родственников деньги операторов связи, которые перечисляли их в качестве аренды за установку антенн на зданиях, находящихся в ведении полиции. Общая сумма составила более 700 тыс. рублей.