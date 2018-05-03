Экс-начальник тыла орского УВД обвиняется по двум статьям 

В Орске завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника тыла УВД. Полицейский обвиняется сразу по двум статьям: получение взятки, совершенное с вымогательством, и мошенничеством в крупном размере.
Напомним, в 2017 году использовав служебное положение полицейский потребовал с директора строительной фирмы взятку в размере 60 тыс. рублей. За это он ставил подпись в акте-приемке ремонтных работ. При передаче денег бывшего правоохранителя арестовали.
Также выяснилось, что в течении длительного времени подсудимый переводил на счета родственников деньги операторов связи, которые перечисляли их в качестве аренды за установку антенн на зданиях, находящихся в ведении полиции. Общая сумма составила более 700 тыс. рублей.
Уголовным кодексом РФ по данному факту предусмотрено наказание в виде лишения свободы от 7 до 12 лет. Сейчас дело передано в суд, но обвиняемый свою вину не признает. В настоящее время он находится под домашним арестом.