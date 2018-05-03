В Орле сотрудницу полиции, обещавшую женщине описать ее труп после убийства, будут судить за халатность

Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении бывшей сотрудницы полиции города Орел Натальи Башкатовой , не сумевшей предотвратить убийство местной жительницы, просившей правоохранителей о заступничестве. В итоге несчастная погибла вскоре после отъезда стражей порядка.

В отношении Башкатовой было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ (халатность). В настоящее время материалы переданы в суд для рассмотрения по существу, сообщает правозащитная организация

"Зона права"

Уголовное дело в отношении Башкатовой было возбуждено 24 ноября 2016 года. Поводом послужило убийство жительницы Орла 36-летней Яны Савчук . Она погибла за несколько дней до этого — 17 ноября. Савчук убил ее сожитель Андрей Бочков . Незадолго до этого женщина вызывала полицию и жаловалась на то, что Бочков ей угрожал. Однако никаких мер в связи с этим со стороны правоохранителей принято не было.

Полицейские взяли у Савчук заявление об угрозе убийством и расписку в том, что конфликт с Бочковым улажен, и уехали. Через несколько минут после их отъезда Бочков забил бывшую возлюбленную насмерть.

Дело на него завели сначала по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего» (часть 4 статьи 111 УК), но потом переквалифицировали на статью 105 УК (убийство). 5 мая 2017 года Бочкова приговорили к 13 годам колонии строгого режима , напоминает

"Медиазона"

Следствие пришло к выводу, что Башкатова не пресекла действия Бочкова. Зная о его предыдущих трех судимостях (за хулиганство с применением оружия, за изнасилование с особой жестокостью и за хранение или приобретение наркотиков) она тем не менее, «стремясь побыстрее покинуть место конфликта, открыто выразила свое желание словами: „Дайте нам уехать“, — сказано в постановлении о привлечении Башкатовой в качестве обвиняемой.

Более того, когда после отъезда наряда Савчук снова позвонила в полицию с жалобами на угрозы со стороны Бочкова, Башкатова цинично заявила ей: „Если вас убьют, мы обязательно выедем, труп опишем, не переживайте!“ Соответствующая аудиозапись позднее появилась в СМИ.

29 ноября 2016 года участковая, проработавшая в МВД 11 лет, была уволена за „совершение проступка, порочащего честь сотрудников органов внутренних дел“. За два года до этого ее признали лучшим участковым Орловской области , сообщал

регионального управления МВД.

Сама Башкатова виновной в смерти Савчук себя не считает. По мнению участковой, она добросовестно выполнила свои должностные обязанности, уголовное дело в отношении нее было „возбуждено незаконно, необоснованно, в угоду искаженно сложившему общественному мнению под влиянием СМИ“. Об этом она сама заявила на допросе.