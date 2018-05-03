В Орле сотрудницу полиции, обещавшую женщине описать ее труп после убийства, будут судить за халатность 

Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении бывшей сотрудницы полиции города Орел Натальи Башкатовой, не сумевшей предотвратить убийство местной жительницы, просившей правоохранителей о заступничестве. В итоге несчастная погибла вскоре после отъезда стражей порядка.
В отношении Башкатовой было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ (халатность). В настоящее время материалы переданы в суд для рассмотрения по существу, сообщает правозащитная организация
"Зона права"
Уголовное дело в отношении Башкатовой было возбуждено 24 ноября 2016 года. Поводом послужило убийство жительницы Орла 36-летней Яны Савчук. Она погибла за несколько дней до этого — 17 ноября. Савчук убил ее сожитель Андрей Бочков. Незадолго до этого женщина вызывала полицию и жаловалась на то, что Бочков ей угрожал. Однако никаких мер в связи с этим со стороны правоохранителей принято не было.
Полицейские взяли у Савчук заявление об угрозе убийством и расписку в том, что конфликт с Бочковым улажен, и уехали. Через несколько минут после их отъезда Бочков забил бывшую возлюбленную насмерть.
Дело на него завели сначала по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего» (часть 4 статьи 111 УК), но потом переквалифицировали на статью 105 УК (убийство). 5 мая 2017 года Бочкова приговорили к 13 годам колонии строгого режима, напоминает
"Медиазона"
Следствие пришло к выводу, что Башкатова не пресекла действия Бочкова. Зная о его предыдущих трех судимостях (за хулиганство с применением оружия, за изнасилование с особой жестокостью и за хранение или приобретение наркотиков) она тем не менее, «стремясь побыстрее покинуть место конфликта, открыто выразила свое желание словами: „Дайте нам уехать“, — сказано в постановлении о привлечении Башкатовой в качестве обвиняемой.
Более того, когда после отъезда наряда Савчук снова позвонила в полицию с жалобами на угрозы со стороны Бочкова, Башкатова цинично заявила ей: „Если вас убьют, мы обязательно выедем, труп опишем, не переживайте!“ Соответствующая аудиозапись позднее появилась в СМИ.
29 ноября 2016 года участковая, проработавшая в МВД 11 лет, была уволена за „совершение проступка, порочащего честь сотрудников органов внутренних дел“. За два года до этого ее признали лучшим участковым Орловской области, сообщал
регионального управления МВД.
Сама Башкатова виновной в смерти Савчук себя не считает. По мнению участковой, она добросовестно выполнила свои должностные обязанности, уголовное дело в отношении нее было „возбуждено незаконно, необоснованно, в угоду искаженно сложившему общественному мнению под влиянием СМИ“. Об этом она сама заявила на допросе.