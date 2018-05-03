Дело участковой, предложившей «описать труп», направлено в суд

Орловский СКР сообщил о завершено расследование уголовного дела в отношении бывшей сотрудницы полиции, обвиняемой в совершении преступления по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). Оно с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Наталья Башкатова не отреагировала должным образом на сообщение об угрозах убийством. Через час обратившаяся с жалобой женщина была жестоко избита сожителем. На следующий день пострадавшая скончалась в больнице.

Трагедия произошла 17 ноября 2016 года в Орле на переулке Огородный. Запись разговора участковой с жертвой домашнего насилия шокировала многих, о преступлении говорили в эфирах федеральных каналов.

Вызванный наряд полиции приехал. Ревнивец начал клясться, что никого не тронет и все будет хорошо. Девушка не верила и настаивала, что есть реальная угроза жизни. Ей ответили: «Но он же не убил». Тогда она спросила: «А что вы будете делать, если он меня убьет?». Ей сказали: «Мы приедем и опишем твой труп».

Отметим, во время следствия Наталья Башкатова не признавала вины и заявляла о незаконности возбужденного уголовного дела о халатности «в угоду искаженно сложившему общественному мнению под влиянием СМИ». Участковая утверждала, что добросовестно исполняла свои обязанности.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

Андрей Бочков , забивший свою возлюбленную, отправится в колонию на 13 лет Забитая до смерти орловчанка за 40 минут до трагедии вызывала полицию