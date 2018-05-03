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Дело участковой, предложившей «описать труп», направлено в суд
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Дело участковой, предложившей «описать труп», направлено в суд 

РИА 57 56 минут назад
Фото: РИА 57
Орловский СКР сообщил о завершено расследование уголовного дела в отношении бывшей сотрудницы полиции, обвиняемой в совершении преступления по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). Оно с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.
Наталья Башкатова не отреагировала должным образом на сообщение об угрозах убийством. Через час обратившаяся с жалобой женщина была жестоко избита сожителем. На следующий день пострадавшая скончалась в больнице.
Трагедия произошла 17 ноября 2016 года в Орле на переулке Огородный. Запись разговора участковой с жертвой домашнего насилия шокировала многих, о преступлении говорили в эфирах федеральных каналов.
Вызванный наряд полиции приехал. Ревнивец начал клясться, что никого не тронет и все будет хорошо. Девушка не верила и настаивала, что есть реальная угроза жизни. Ей ответили: «Но он же не убил». Тогда она спросила: «А что вы будете делать, если он меня убьет?». Ей сказали: «Мы приедем и опишем твой труп».
Отметим, во время следствия Наталья Башкатова не признавала вины и заявляла о незаконности возбужденного уголовного дела о халатности «в угоду искаженно сложившему общественному мнению под влиянием СМИ». Участковая утверждала, что добросовестно исполняла свои обязанности.
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Сообщение Дело участковой, предложившей «описать труп», направлено в суд появились сначала на РИА 57.
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