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В Архангельске раскрыта серия краж из отечественных автомобилей
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В Архангельске раскрыта серия краж из отечественных автомобилей 

29.ru 32 минуты назад
Фото: 29.ru
Первое сообщение о краже поступило в полицию в начале марта. Обратился архангелогородец, который сообщил, что из его автомобиля, припаркованного у дома по улице Победы, были похищены бензопила и дрель. Взлом багажника и кражу совершили ночью. Вскоре в полицию поступил целый ряд подобных заявлений. — Преступник действовал по одной и той же схеме — в ночное время вскрывал багажники отечественных автомобилей, не оборудованных сигнализацией, и похищал обнаруженные там вещи — строительные инструменты, домкраты, компрессоры. В одной из легковушек украл палатку, — заметил руководитель пресс-службы УМВД России по Архангельской области Иван Распутин. Полиции удалось установить подозреваемого в кражах. Им оказался ранее судимый 30-летний архангелогородец. Отсидев прошлый срок, мужчина освободился только в феврале 2018 года. Для взлома автомобилей злоумышленник использовал отвертку, специально приспособленную им для вскрытия замков. Расследование продолжается. В полиции полагают, что мужчина мог быть причастен и к другим кражам в Архангельске и Северодвинске.
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