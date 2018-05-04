В Архангельске раскрыта серия краж из отечественных автомобилей 

Первое сообщение о краже поступило в полицию в начале марта. Обратился архангелогородец, который сообщил, что из его автомобиля, припаркованного у дома по улице Победы, были похищены бензопила и дрель. Взлом багажника и кражу совершили ночью. Вскоре в полицию поступил целый ряд подобных заявлений. — Преступник действовал по одной и той же схеме — в ночное время вскрывал багажники отечественных автомобилей, не оборудованных сигнализацией, и похищал обнаруженные там вещи — строительные инструменты, домкраты, компрессоры. В одной из легковушек украл палатку, — заметил руководитель пресс-службы УМВД России по Архангельской области Иван Распутин. Полиции удалось установить подозреваемого в кражах. Им оказался ранее судимый 30-летний архангелогородец. Отсидев прошлый срок, мужчина освободился только в феврале 2018 года. Для взлома автомобилей злоумышленник использовал отвертку, специально приспособленную им для вскрытия замков. Расследование продолжается. В полиции полагают, что мужчина мог быть причастен и к другим кражам в Архангельске и Северодвинске.