В Архангельске раскрыта серия краж из отечественных автомобилей 

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Апелляция не спасла: за «пьяное убийство» знакомого новодвинец отсидит 10 лет колонии

Пятитысячный обман: в Поморье покупателей с фальшивыми банкнотами выдал страх

Кулойскому мстителю дали 16 лет строгого режима за убийство, поджог и еще четыре преступления