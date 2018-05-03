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На Ямале гендиректор предприятия получил реальный срок за сокрытие налогов
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На Ямале гендиректор предприятия получил реальный срок за сокрытие налогов 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Салехарде за неуплату налогов к реальному лишению свободы приговорены бывшие генеральный директор и главный бухгалтер компании «ТоргСинтез».
Как сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе прокуратуры округа, Салехардский городской суд признал их виновными в совершении преступления, предусмотренного пунктами «а, б» части 2 статьи 199 УК РФ, и назначил им наказание в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима сроком на 4 и 2 года соответственно.
«Судом также удовлетворены исковые требования МИФНС России №1 о взыскании солидарно с осужденных всей суммы неуплаченных налогов. На основании приговора суда главному бухгалтеру предоставлена отсрочка отбывания наказания до достижения ее ребенком 14-летнего возраста», — отмечают в пресс-службе ведомства.
Руководители общества подготовили фиктивные документы о якобы поставленных товарах и оказанных услугах со стороны «фирм-однодневок», зарегистрированных на территории Дальнего Востока, что позволило «ТоргСинтез» сокрыть налоги за 2012 — 2014 годы на общую сумму свыше 27,7 миллиона рублей.
Фото Евгения Поторочина
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