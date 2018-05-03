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Сотрудники ФСБ и полицейские выявили подпольную мастерскую по изготовлению оружия на юго-западе Москвы
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Сотрудники ФСБ и полицейские выявили подпольную мастерскую по изготовлению оружия на юго-западе Москвы 

Агентство «Москва» 1 час назад
Полицейские и сотрудники ФСБ ликвидировали на юго-западе столицы мастерскую по изготовлению оружия, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«Сотрудники Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Москве совместно с коллегами из Северо-Западного и Юго-Западного административных округов столицы во взаимодействии с УФСБ России по Москве и Московской области и ФСБ России на ул. Профсоюзная выявили мастерскую по незаконному изготовлению и ремонту огнестрельного оружия. Задержан неработающий 35-летний житель столицы», — сказала И. Волк.
Силовики обнаружили в гараже предметы, конструктивно схожие с револьвером системы «Наган», пистолетами Макарова, приспособлением для бесшумной стрельбы, карабином Мосина, автоматом Калашникова, снайперским прицелом, а также 244 единицы патронов разного калибра. Все изъятые предметы направлены на экспертизу. Кроме того, в гараже сотрудники полиции и ФСБ обнаружили сверла, разверстки, матрицы и другое оборудование, предназначенное для изготовления огнестрельного нарезного оружия и боеприпасов.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 222 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов»). Владелец гаража в настоящее время находится под подпиской о невыезде.
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