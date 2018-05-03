Ещё
В Краснодаре совершено ограбление ювелирного магазина
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Краснодаре совершено ограбление ювелирного магазина 

Новая Кубань 1 час назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 3 мая — Новая Кубань. Преступник задержан. Оказалось, что он ранее судим и находится в розыске.
Налет произошел на ювелирный магазин, расположенный в краевой столице на ул. Уральской.
В помещении были посетители. Один из них неожиданно разбил витрину, схватил лоток с золотыми цепочками и убежал.
Работники магазина позвонили в полицию.
Изучив записи с камер видеонаблюдения, оперативники уголовного розыска узнали в злоумышленнике ранее неоднократно судимого за кражи 23-летнего уроженца Иркутской области.
Молодой человек был задержан в течение нескольких часов.
Изъять и вернуть законным владельцам удалось лишь 14 цепочек. Со слов задержанного, остальные он потерял по дороге.
Пресс-служба УМД по г. Краснодару сообщает, что по факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ (Грабеж, совершенный в крупном размере).
— Известно, что парень готовился к совершению преступления и заранее посещал данную торговую точку, — прокомментировал руководитель пресс-службы ведомства Артем Коноваленко.
Новая Кубань: последние новости
Кубанец убил собутыльника из-за номера телефона его жены в мобильном В Геленджике мужчина до смерти избил пожилую мать бывшей сожительницы В Адыгее обезврежен вооруженный убийца, выбрасывавший нож в реку
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Макдоналдсе в центре Москвы нашли трупы65
Россия начала жесткий досмотр следующих на Украину судов161
Полномочия Медведева передадут Кудрину1002
В Сирии разбился российский истребитель479
Скончалась выпавшая из аудитории МГИМО студентка111
Видео
01:00
Летучей угрожают компроматом
Шоу-бизнес Другое
00:48
В центре Москвы произошла драка со стрельбой
Происшествия
01:26
Решившего проверить прокуратуру россиянина побили лопатой
Происшествия Криминал
00:40
«Нобель» испортил секс-скандал
В мире
00:26
Нефтяники отказываются от доллара
Экономика Статьи
03:45
Порошенко удивил новым меню силовиков
Украина Армия
00:46
Еще один мессенджер заблокируют в России
Интернет Наука и техника
00:38
Жуков рассказал об уходе со сцены
Шоу-бизнес
00:38
МВД показало личные вещи Чикатило
Происшествия Другое
00:43
Москву перекроют из-за репетиции Парада Победы
Новости Москвы Автоспорт/Мотоспорт
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение