В Краснодаре совершено ограбление ювелирного магазина

Краснодар . 3 мая — Новая Кубань. Преступник задержан. Оказалось, что он ранее судим и находится в розыске.

Налет произошел на ювелирный магазин, расположенный в краевой столице на ул. Уральской.

В помещении были посетители. Один из них неожиданно разбил витрину, схватил лоток с золотыми цепочками и убежал.

Работники магазина позвонили в полицию.

Изучив записи с камер видеонаблюдения, оперативники уголовного розыска узнали в злоумышленнике ранее неоднократно судимого за кражи 23-летнего уроженца Иркутской области

Молодой человек был задержан в течение нескольких часов.

Изъять и вернуть законным владельцам удалось лишь 14 цепочек. Со слов задержанного, остальные он потерял по дороге.

Пресс-служба УМД по г. Краснодару сообщает, что по факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ (Грабеж, совершенный в крупном размере).