Полиция в Краснодаре задержала рецидивиста, ограбившего ювелирный магазин

В отдел полиции Карасунского округа Краснодара поступило сообщение об открытом хищении драгоценностей из ювелирного салона, расположенного на улице Уральской. На месте сотрудники полиции выяснили, что один из посетителей неожиданно разбил витрину, схватил лоток с золотыми цепочками и убежал. Грабителю удалось похитить более 30 золотых цепочек на общую сумму свыше 250 тысяч рублей.

В кадрах с камеры видеонаблюдения оперативники уголовного розыска узнали в грабителе ранее судимого за кражи 23-летнего уроженца Иркутской области , который скрылся от суда и числится в розыске.

Уже через несколько часов его задержали. На месте жительства подозреваемого полицейские обнаружили 14 похищенных золотых цепочек. Со слов задержанного, остальные ювелирные украшения он якобы потерял по дороге, когда убегал с места преступления. Известно, что парень готовился к совершению преступления и заранее приходил в этот ювелирный салон.