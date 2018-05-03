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На въезде в Челябинск наркоторговцы пытались проскочить через полицейский п
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На въезде в Челябинск наркоторговцы пытались проскочить через полицейский п 

АиФ 57 минут назад
Фото: АиФ
На въезде в Челябинск полицейские задержали «пятерку» с крупной парией гашиша.
Наркоторговцы пытались въехать в город со стороны Бродокалмакского тракта. Прессованную коноплю везли практически не таясь, упаковав ее в коробку и положив в обычную сумку.
Сотрудники ГИБДД остановили машину для стандартной проверки. Внутри находился 34-летний водитель и его 25-летний пассажир. Оба — граждане одной из бывших республик СССР. Поведение мужчин показалось полицейским странным, и они проверили содержимое багажника.
«В одной из сумок сотрудники полиции обнаружили коробку, в которой находилось несколько свертков с веществом растительного происхождения. Для дальнейшего разбирательства задержанных доставили в отдел полиции, а изъятое вещество направили на экспертизу. Экспертиза показала, что в свертках находился гашиш. Его масса составила около пяти килограммов», — рассказали в пресс-службе ГИБДД Челябинска.
Полицейские завели уголовное дело по статье за незаконную перевозку наркотиков в крупном размере. Задержанным грозит до 20 лет лишения свободы.
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