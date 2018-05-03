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В Орле будут судить участковую, отказавшую в помощи умирающей девушке
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В Орле будут судить участковую, отказавшую в помощи умирающей девушке 

АиФ 44 минуты назад
Фото: АиФ
Бывшая сотрудница полиции пойдёт под суд за халатность, сообщила пресс-служба регионального СК.
Напомним, трагедия случилась в Орле 17 ноября 2016 года. Участковая приехала в один из домов по Огородному переулку, где Андрей Бочков поссорился со своей сожительницей. Стражи порядка не отвезли мужчину в отделение полиции, а просто проигнорировали конфликт и ушли. В тот же день Бочков жестоко избил свою бывшую девушку на улице, после чего скрылся. Пострадавшая умерла в больнице.
Особый резонанс дело получило после того, как в массы просочилась запись разговора погибшей с участковой уполномоченной незадолго до собственной смерти. Своей жесткостью и цинизмом всех поразила фраза участковой: «Если вас убьют, мы обязательно выедем, труп опишем. Не переживайте».
Сейчас уголовное дело в отношении бывшей сотрудницы полиции следователи направили в суд. «АиФ-Черноземье» следит за развитием событий.
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