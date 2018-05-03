В Орле будут судить участковую, отказавшую в помощи умирающей девушке

Бывшая сотрудница полиции пойдёт под суд за халатность, сообщила пресс-служба регионального СК.

Напомним, трагедия случилась в Орле 17 ноября 2016 года. Участковая приехала в один из домов по Огородному переулку, где Андрей Бочков поссорился со своей сожительницей. Стражи порядка не отвезли мужчину в отделение полиции, а просто проигнорировали конфликт и ушли. В тот же день Бочков жестоко избил свою бывшую девушку на улице, после чего скрылся. Пострадавшая умерла в больнице.

Особый резонанс дело получило после того, как в массы просочилась запись разговора погибшей с участковой уполномоченной незадолго до собственной смерти. Своей жесткостью и цинизмом всех поразила фраза участковой: «Если вас убьют, мы обязательно выедем, труп опишем. Не переживайте».