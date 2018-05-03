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Четверо жителей Петербурга предстанут перед судом за серию краж оборудования из трансформаторов
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Четверо жителей Петербурга предстанут перед судом за серию краж оборудования из трансформаторов 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
Следственной частью Следственного управления ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области завершено расследование уголовного дела в отношении четверых неработающих жителей Кронштадта в возрасте от 26 до 39 лет.
Установлено, что летом 2015 года они объединились в организованную группу и решили совершать кражи оборудования из укомплектованных, но не подключенных к электроэнергии трансформаторных подстанций, расположенных на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области, где отсутствует система сигнализации. Некоторые из соучастников уже имели опыт совершения краж оборудования с таких объектов, обладали информацией о рынках сбыта и ценах, по которым можно реализовать похищенное оборудование и считали это прибыльным делом. Для вывоза похищенного соучастники арендовали микроавтобусы, а также использовали личные автомобили. В целях конспирации, соучастники совершали кражи в ночное время. В период с июня по декабрь 2015 года ими было совершено пять таких краж.
Кроме того, в декабре 2014 года, в июле и ноябре 2016 года аналогичные кражи оборудования из трансформаторных подстанций были совершены единолично двумя из привлекаемых к уголовной ответственности лицами.
Таким образом, уголовное дело расследовано по пяти эпизодам краж, совершенных обвиняемыми в составе организованной группы, и трем эпизодам краж, совершенными единолично двумя обвиняемыми. Сумма причиненного преступлениями ущерба составила более 11 миллионов рублей. Возмещено более двух миллионов рублей.
Уголовное дело направлено в Выборгский районный суд г. Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу.
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