Дерзкая кража в «Аметисте» исчезли драгоценности на миллионы?

Костроме обсуждают ограбление магазина «Аметист», узнал KOSTROMA.TODAY. Кража произошла в ночь на 1 мая. Пока костромичи готовились к Первомайской демонстрации, кто-то продумывал план преступления.

По одной из версии, неизвестные могли ночью пробраться на второй этаж «Аметиста». Там находится отдел часов. Каким-то образом, им удалось обойти охранные системы.

Добычей преступников стало множество ценностей — по некоторым данным, воры украли часы и украшения на сумму около 1,5 миллиона рублей.

При этом, как рассказал корреспонденту KOSTROMA.TODAY источник, знакомый с ситуацией, общая сумма ущерба может быть и намного больше.