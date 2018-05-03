Дерзкая кража в «Аметисте» исчезли драгоценности на миллионы? 

В Костроме обсуждают ограбление магазина «Аметист», узнал KOSTROMA.TODAY. Кража произошла в ночь на 1 мая. Пока костромичи готовились к Первомайской демонстрации, кто-то продумывал план преступления.
По одной из версии, неизвестные могли ночью пробраться на второй этаж «Аметиста». Там находится отдел часов. Каким-то образом, им удалось обойти охранные системы.
Добычей преступников стало множество ценностей — по некоторым данным, воры украли часы и украшения на сумму около 1,5 миллиона рублей.
При этом, как рассказал корреспонденту KOSTROMA.TODAY источник, знакомый с ситуацией, общая сумма ущерба может быть и намного больше.
Как рассказали в УМВД России по Костромской области, «сейчас проводится комплекс мероприятий, направленный на установление личностей преступников».
Последняя крупная кража в ювелирном магазине в Костромской области произошла в апреле 2016 г. — тогда в Мантурово воры вынесли сейф с драгоценностями на несколько миллионов рублей. Преступников поймали, однако большую часть ценностей вернуть не удалось.