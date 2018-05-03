На Ставрополье изъяли контрафактные спортивные костюмы на три млн рублей

Правоохранители изъяли у жителя Ессентуков Ставропольском крае контрафактную спортивную одежду и сумки общей стоимостью более трех млн руб., сообщает Newstracker со ссылкой на региональное МВД

«По данным полиции, 51-летний мужчина занимался продажей в магазине спортивных костюмов и сумок, на них были товарные знаки известных производителей. Всего изъяли более 100 единиц товара с признаками контрафактности», — следует из сообщения.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, ему грозит до двух лет лишения свободы.