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На Ставрополье изъяли контрафактные спортивные костюмы на три млн рублей
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На Ставрополье изъяли контрафактные спортивные костюмы на три млн рублей 

Rambler News Service 1 час назад
Правоохранители изъяли у жителя Ессентуков в Ставропольском крае контрафактную спортивную одежду и сумки общей стоимостью более трех млн руб., сообщает Newstracker со ссылкой на региональное МВД.
«По данным полиции, 51-летний мужчина занимался продажей в магазине спортивных костюмов и сумок, на них были товарные знаки известных производителей. Всего изъяли более 100 единиц товара с признаками контрафактности», — следует из сообщения.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, ему грозит до двух лет лишения свободы.
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