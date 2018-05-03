Десять старинных икон украдены из Макарьевского монастыря

Сообщение о пропаже в поселке Макарьево поступило вчера, 2 мая. Среди похищенных есть иконы XVII и XVI веков. Общая их стоимость оценивается примерно в 10 млн рублей, сообщили корреспонденту NN.ru в отделе МВД по Лысковскому району.

Иконы украдены из храма на территории Свято-Троицкого Макарьевского Желтоводского монастыря. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст 158 «Кража, совершенная в особо крупном размере».

Полицейские ведут розыск. Правоохранители просят всех, кто имеет какую-либо информацию о преступлении, сообщить в ОМВД России по Лысковскому району по телефонам: 8 (83149) 6-15-00, 8 (83149) 6-15-25, 8 (83149) 6-15-35.