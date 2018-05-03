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С начала года в Оренбуржье зарегистрировано 32 факта получения взятки
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С начала года в Оренбуржье зарегистрировано 32 факта получения взятки 

АиФ-Оренбург 1 час назад
Фото: АиФ-Оренбург
С января по март 2018 года в Оренбуржье зарегистрировано 32 преступления по статье «Получение взятки».
Количество таких преступлений уже превысило половину уровня всего 2017 года. За три месяца текущего года зафиксировано 32 факта получения взятки (7 место в рейтинге регионов) и 10 случаев дачи взятки (19 место). По статистическим данным Генпрокуратуры РФ, в прошлом году эти показатели составили 62 (10 место) и 28 преступлений.
По данным за первый квартал 2018 года в ТОП регионов-взяточников входят: Челябинская (69 фактов), Ростовская области (68) и Москва (63). По итогам 2017 году на вершине рейтинга находились: Москва (205), Московская область (105) и Санкт-Петербург (94).
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