С начала года в Оренбуржье зарегистрировано 32 факта получения взятки

С января по март 2018 года в Оренбуржье зарегистрировано 32 преступления по статье «Получение взятки».

Количество таких преступлений уже превысило половину уровня всего 2017 года. За три месяца текущего года зафиксировано 32 факта получения взятки (7 место в рейтинге регионов) и 10 случаев дачи взятки (19 место). По статистическим данным Генпрокуратуры РФ, в прошлом году эти показатели составили 62 (10 место) и 28 преступлений.