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Неизвестный избил пьяного мужчину на западе Москвы
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Неизвестный избил пьяного мужчину на западе Москвы 

РИАМО 39 минут назад
Фото: РИАМО
В столице возбудили уголовное дело по факту избиения пьяного мужчины на Инициативной улице, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.
По его словам, 29 апреля с Инициативной улицы в медучреждение доставили мужчину 1982 года рождения в состоянии алкогольного опьянения, у него была ушибленная рана теменной области. После оказания медпомощи пострадавшего отпустили. 1 мая мужчину снова госпитализировали.
«Установлено, что 29 апреля в 03:00 по адресу: улица Инициативная, дом 5, корпус 2, неизвестный в результате внезапно возникших неприязненных отношений, в ссоре, нанес пострадавшему указанные телесные повреждения, скрылся», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что по данному факту возбудили уголовное дело.
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