Неизвестный избил пьяного мужчину на западе Москвы

По его словам, 29 апреля с Инициативной улицы в медучреждение доставили мужчину 1982 года рождения в состоянии алкогольного опьянения, у него была ушибленная рана теменной области. После оказания медпомощи пострадавшего отпустили. 1 мая мужчину снова госпитализировали.

«Установлено, что 29 апреля в 03:00 по адресу: улица Инициативная, дом 5, корпус 2, неизвестный в результате внезапно возникших неприязненных отношений, в ссоре, нанес пострадавшему указанные телесные повреждения, скрылся», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по данному факту возбудили уголовное дело.