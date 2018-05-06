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Неизвестные избили мужчину в центре Москвы
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Неизвестные сильно избили мужчину в центре Москвы 

РИАМО 13 минут назад
Фото: riamo.ru
На улице Новый Арбат в столице неизвестные сильно избили мужчину, пострадавший госпитализирован в реанимацию, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.
«Пятого мая в 23:18 на службу «02» из медучреждения поступила телефонограмма о доставлении к ним 5 мая в 20:00 от дома №7 по улице Новый Арбат нарядом скорой медпомощи с открытой черепно-мозговой травмой, гематомой затылочной области, ушибами мягких тканей головы мужчины 1983 года рождения, который госпитализирован в реанимацию», — сказал собеседник агентства.
Со слов пострадавшего, 5 мая в 17:40 он был избит неизвестными. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, заключил представитель пресс-службы.
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