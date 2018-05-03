В Казани откроется исправительный центр для принудительных работ

Исправительный центр для принудительных работ откроют в Казани 4 мая, сообщает пресс-служба УФСИН по РТ

Центр расположен по адресу: ул. Тэцевская, 269. На его территории находятся дежурные части, общежития для осужденных и столовая. В исправительном центре смогут отбывать наказание 200 осужденных к принудительным работам.