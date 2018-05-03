В Казани откроется исправительный центр для принудительных работ 

Исправительный центр для принудительных работ откроют в Казани 4 мая, сообщает пресс-служба УФСИН по РТ.
Центр расположен по адресу: ул. Тэцевская, 269. На его территории находятся дежурные части, общежития для осужденных и столовая. В исправительном центре смогут отбывать наказание 200 осужденных к принудительным работам.
Напомним, принудительные работы — это новый вид уголовного наказания, который начали применять в России с 1 января 2017 года. Он стал еще одной альтернативой лишению свободы, применяемой за совершение преступления небольшой и средней тяжести, либо за совершение тяжкого преступления впервые.