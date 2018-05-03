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Кубанец убил собутыльника из-за номера телефона его жены в мобильном
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Кубанец убил собутыльника из-за номера телефона его жены в мобильном 

Новая Кубань 1 час назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 3 мая — Новая Кубань. Убийство было совершено в Новопокровском районе 27 апреля.
33-летний местный житель находился в гостях у 52-летнего мужчины. Последний проживал в частном доме в поселке Кубанском.
Мужчины выпивали алкогольные напитки. Гость случайно обнаружил в мобильном телефоне друга контактные данные своей упруги. Что примечательно, её номер телефона был записан под мужским именем. Естественно, произошел приступ ревности. Мужчина сильно избил хозяина дома и скрылся.
Соседи заметили, что в доме длительное время горит свет и позвонили в полицию. Тело покойного обнаружил сосед.
— Потерпевший скончался на месте в результате полученных переломов ребер, повреждений грудины и сочетанной травмы головы. — Говорится в официальном релизе СУ СК РФ по Краснодарскому краю
Уголовное дело возбуждено по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть (ч.4 ст.111 УК РФ). Подозреваемый задержан.
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