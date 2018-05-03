Южноуральские школьники за сбыт «синтетики» попали под статью со сроком до 20 лет 

Юношам, задержанным с«синтетикой» в магнитогорской школе, предъявили обвинение по статье УК, по которой грозит от 10 до 20 лет колонии.
Троих школьников 16–17 лет задержали по подозрению в торговле наркотиками в конце апреля. Одного — прямо в учебном заведении с «синтетикой» на руках. Остальных взяли на закладках, которые они размещали в Ленинском и Правобережном районах.
— Всего у школьников было изъято более девяти граммов синтетического наркотического средства, — сообщил старший помощник руководителя регионального управления СК Владимир Шишков. — Двоим предъявлено обвинение в покушении на незаконный сбыт наркотических веществ (часть 3 статьи 30, пункт «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ. — Прим. авт.). Третий допрошен следователем в качестве подозреваемого.
Юношей взяли под домашний арест.
20 апреля Курчатовский районный суд Челябинска огласил приговор двум старшеклассницам, пойманным в микрорайоне «Парковый» на закладке наркотиков. Школьницы 16 и 17 лет получили по четыре года лишения свободы условно. Одиннадцатиклассниц задержали 9 октября в микрорайоне «Парковый» на улице Ясной. Проезжавшие мимо полицейские обратили внимание на двух засуетившихся девочек-подростков и решили проверить, что происходит. У каждой из школьниц изъяли метилэфедрон. Задержанные дали показания, рассказали, что приобретали вещество через интернет и раскладывали по указанным адресам. По их словам, наркобизнесом они начали заниматься неделю назад.