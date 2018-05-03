Жителя Башкирии подозревают в убийстве пожилых супругов из-за 60 тыс. рублей

По версии следствия, мужчина пришел к 80-летнему знакомому с просьбой занять денег. Получив отказ, он несколько раз ударил пенсионера ножом в грудь, а потом зарезал 78-летнюю супругу знакомого, которая была в соседней комнате. Старики скончались на месте. Злоумышленник украл 60 тысяч рублей и скрылся. Деньги он потратил на себя.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося. В ближайшее время подозреваемому предъявят обвинение. Расследование уголовного дела продолжается.