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Жителя Башкирии подозревают в убийстве пожилых супругов из-за 60 тыс. рублей
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Жителя Башкирии подозревают в убийстве пожилых супругов из-за 60 тыс. рублей 

АиФ-Уфа 1 час назад
Фото: АиФ-Уфа
41-летнего жителя Белорецка задержали по подозрению в убийстве пожилых супругов. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СК Башкирии.
По версии следствия, мужчина пришел к 80-летнему знакомому с просьбой занять денег. Получив отказ, он несколько раз ударил пенсионера ножом в грудь, а потом зарезал 78-летнюю супругу знакомого, которая была в соседней комнате. Старики скончались на месте. Злоумышленник украл 60 тысяч рублей и скрылся. Деньги он потратил на себя.
Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося. В ближайшее время подозреваемому предъявят обвинение. Расследование уголовного дела продолжается.
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